مواجهات قوية في ربع نهائي أمم أفريقيا

تنطلق الأربعاء مواجهات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا بمجموعة من المباريات، ستكون الأولى بين منتخبي السنغال وبنين على ستاد الدفاع الجوي حيث يطمح السنغاليون لتسجيل تأهلهم للنصف النهائي رغم صعوبة الموقف أمام بنين التي أقصت المغرب وأحرجتها وأعادت لاعبيها لبلدهم فاقدين أمل التتويج باللقب الأفريقي.

في ثاني المباريات ستواجه نيجيريا التي أقصت بطلة النسخة الأخيرة منتخب جنوب أفريقيا المنتشي بتأهله على حساب مستضيف الحدث المنتخب المصري في إعادة لمواجهتي التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية، إذ سبق للمنتخبين اللعب في المجموعة ذاتها.

كوت ديفوار والجزائر مواجهة شيقة ومتكافئة في أغلب تفاصيلها بين محاربي الصحراء المنتخب الذي لم تستقبل شباكه أي هدف في البطولة حتى اللحظة والإيفواري الذي تخلص من إحباط الدور الأول بعد وجه شاحب لا يليق بتاريخه ظهر عليه في المباريات الماضية حيث سيكشف هذا اللقاء عن الوجه الحقيقي لكل منتخب.

مدغشقر مفاجأة البطولة السارة لن تكون صيدا سهلا على التوانسة في آخر مباريات الدور ربع النهائي.. فالمنتخب الذي هزم نيجيريا وسجل تواجده في هذا الدور عن جدارة واستحاق سيسعى جاهدا لإكمال مشواره بالبطولة وتخطي عقبة نسور قرطاج والوصول لأبعد نقطة ممكنة في الكان.

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