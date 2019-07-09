اختتام دورة المدربين في مصر بحضور ليبي

أنهى 25 مدربا ليبيا مشاركتهم في الدورة الدولية التخصصية “تربل” في نسختها الثانية والمقامة بمصر بإشراف عدة أسماء لها باع طويل في المجال التدريبي العربي وعلى رأسهم المصري حلمي طولان الذي سبق له وأن درب فريق الأهلي بنغازي قبل عقد من الزمن.

ومن بين الأسماء الليبية التي شاركت في الدورة مدرب شباب الجبل مهدي بوشاح وأسامة عبدالسلام وصالح رحيل مدرب فريق الصقور حاليا وباسط شحات وعبدالله الشيخي.

وركزت الدورة في أغلب تفاصيلها على استحداث أساليب تدريبية جديدة بمجموعة من المحاضرات النظرية والعملية داخل وخارج الملعب.

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