ناعمات كرة القدم .. وحوش في الميدان

لا شيء مستحيل في قاموس الأنثى ولا حاجز يستطيع أن يقف بوجه طموحاتها، حتى في الميادين التي كانت حكرا على الرجال، وأجمل مثال سيدات الولايات المتحدة لكرة القدم اللاتي حجزن القمة وأبين التخلي عنها حتى تعودت هي عليهن وباتت صورتهن لحظة التتويج بكأس العالم وكأنها مشهد مكرر يتغير فيه فقط بعض التفاصيل الطفيفة كالمكان وأسماء اللاعبات وهوية الخصم لكن النتيجة غالبا ما تعود لصالحهن..هن الناعمات المفترسات الأمريكيات لكرة القدم.. بطلات المونديال.

البطولة الثامنة من مونديال السيدات الذي امتد لشهر وأقيم في فرنسا وكان ختامه يوم الأحد الموافق 7-7-2019 ولم تأت هذه النسخة ببطل جديد واكتفت بصاحب السيادة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي فاز على هولندا بهدفين نظيفين.

نسخة لم تحمل تغييرات كثيرة كما قلنا لكنها لم تخل من المفاجآت والندية والمستوى العالي فإقصاء صاحبة الدار فرنسا بعد أن وصلت إلى الدور الربع نهائي واصطدامها بالأمريكيات شكل صدمة للأنصار والمحبين بعد أن منوا النفس بنهائي على أقل تقدير نظرا للإمكانات والدعم الذي لاقينه من الاتحاد المحلي للعبة عدا عن التحفيز والجوائز والمكافئات التي كانت تنتظرهم في حال أحدثوا نتائج جيدة.

إذا التصفية الحقيقة بدأت من الدور الربع النهائي فبعد “التريكولور” ألمانيا العتيدة صاحبة اللقبين في نسختين متتاليتين 2003 – 2007 واللاتي لا يغبن تقريبا على المربع الذهبي.. هذه المرة اكتفين أيضا بالدور الربع النهائي وسقطن أمام السويد بهدفين لهدف.

ولم تقف تداعيات هذا الدور هنا بل كان عليه أن يضحي أيضا بالنرويجيات صاحبات النسخة الثانية من المونديال عام 1995 والمستوى العالي والاسم الكبير في كرة القدم النسائية.. خروج مدو شغل المحللين والمختصين فبثلاثة أهداف نظيفة أمام انجلترا لم تجد النرويجيات بدا للتبرير أو الحسرة لأن الخصم استحق العبور وخطف التأهل بجدارة.

النصف النهائي مربع للحالمات ولكل مجتهد نصيب.. تصل إنجلترا دون هزيمة تذكر طيلة المشوار وانطلقت كقطار سلع ينشد وجهته بلا توقف ولا تعثر، لكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه ولم تتوقع لبوات الانجليز أن انفجارا مدويا سيعترض سبيلهم وينهي استرسالهم بلقاء الأمريكيات اللاتي عبرن بهدفين مقابل هدف.

في الجانب الآخر ملحمة لا تقل أهمية وصعوبة عن سابقتها هولندا والسويد التي قاتل فيها اللاعبات بشراسة حتى الأشواط الإضافية وفي نهاية المطاف اتنتزع البرتقاليات تأشيرة النهائي لأول مرة في تاريخها.

الناجيات خرجن من مآزق كبرى ليجدن الوحش في انتظارهن ليسلبهن حلم التتويج ويظفر باللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم النسائية ومن غيرهن.

بطولة أصبحت تدير نحوها الرؤوس وتغري شركات الإعلانات والمستثمرين وتجذب الجماهير من كل حدب وصوب بعد أن بدأت على استحياء بمدرجات شبه خالية وشهدت النهائيات الأخيرة أرقاما تضاهي مسابقة الرجال بل وتفوقت عليها أحيانا.

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