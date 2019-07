المنتخب التونسي يتغلب على غانا ويعبر إلى دور الثمانية في أمم أفريقيا

استطاع المنتخب التونسي التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر، وذلك بعد أن أقصى من طريقه منتخب غانا.

هذا وكان الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يلجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.

حيث تقدم المنتخب التونسي عبر طه ياسين الخنيسي، قبل أن يتلقى هدفاً قاتلاً في الدقيقة 92 خطأ من المدافع رامي بدوي في مرمى فريقه، بعد نحو دقيقتين فقط على دخوله بديلاً للخنيسي بالذات.

وسجل التونسيون في ركلات الترجيح كل محاولاتهم الخمس، بينما تمكن الحارس فاروق بن مصطفى الذي دفع به المدرب الفرنسي ألان جيريس في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بدلاً من معز حسن، من التصدي للركلة الغانية الثالثة.

وسيلعب منتخب تونس مع مدغشقر، التي حققت إنجازاً تاريخياً بفوزها على الكونغو الديمقراطية.

