اخبار الرياضة

السلتو في انتظار تحديد وجهته المقبلة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت مواقع تونسية أن إدارة النجم الساحلي التونسي لم تحسم نهائيا ملف انضمام مهاجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني أنيس السلتو إلى صفوفها على الرغم من وصول اللاعب إلى مدينة سوسة وبدء المفاوضات بشكل متقدم.

ويمتلك السلتو مجموعة من العروض الاحترافية حيث يحظى اللاعب باهتمام مجموعة من الأندية العربية كما يرغب في خوض تجربة الاحتراف بعد إلغاء الممتاز هذا الموسم وإمكانية تأخر الموسم الجديد نظرا للوضع الراهن في البلاد.

وانتقلت مجموعة من اللاعبين إلى أندية تونسية ومصرية وجزائرية لخوض تجربة الاحتراف بعد توقف المسابقة وضبابية انطلاقها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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