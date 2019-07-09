السلتو في انتظار تحديد وجهته المقبلة

ذكرت مواقع تونسية أن إدارة النجم الساحلي التونسي لم تحسم نهائيا ملف انضمام مهاجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني أنيس السلتو إلى صفوفها على الرغم من وصول اللاعب إلى مدينة سوسة وبدء المفاوضات بشكل متقدم.

ويمتلك السلتو مجموعة من العروض الاحترافية حيث يحظى اللاعب باهتمام مجموعة من الأندية العربية كما يرغب في خوض تجربة الاحتراف بعد إلغاء الممتاز هذا الموسم وإمكانية تأخر الموسم الجديد نظرا للوضع الراهن في البلاد.

وانتقلت مجموعة من اللاعبين إلى أندية تونسية ومصرية وجزائرية لخوض تجربة الاحتراف بعد توقف المسابقة وضبابية انطلاقها.

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