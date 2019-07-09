ميلان يقدم جيامباولو

قدم ميلان مدربه الجديد ماركو جيامباولو إلى وسائل الإعلام ليصبح رسميا على رأس الجهاز الفني للفريق بداية من الموسم القادم.

وعبر جيامباولو في المؤتمر الصحفي عن سعادته لنيله هذه الفرصة حيث كان مدرب سامبدوريا السابق يطمح لتحقيق انطلاقة جديدة مع فريق قادر على تلبية طموحاته.

وأضاف الإيطالي جيامباولو أنه يسعى جاهدا لتقديم أسلوب لعب قتالي وفريق قادر على المنافسة متمنيا أن تسير الأمور على خير ما يرام في رحلته الجديد التي ستستمر لمدة موسمين.

وأنهى ميلان قبل يومين تعاقده مع لاعب ريال مدريد ثيو هيرنانديز كما يقترب الفريق من الإعلان عن تعاقد مع اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر.

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