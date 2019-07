قام حكيم زياش بالردبقوة على وزير الرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي، داعياً إياه إلى تفادي اختلاق القصص والكف على نشر الأكاذيب، بعد إشارته أمس لإمكانية اعتزال لاعب أياكس دولياً.

حيث كتب نجم “أسود الأطلس” عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”:

“في المرة القادمة، إذا أردت أن تأتي بأمر ما، فيجب أن يكون صحيحاً، وليس كذباً”.

هذا وجاءت تغريدة زياش رداً على تصريح رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة المغربي الذي قال أمس في رده عن سؤال في مجلس النواب، إنه اتصل بزياش 23 مرة ولم يرد، وتابع:

“زياش يفكر في عدم الاستمرار مع المنتخب المغربي في هذه الظروف”..

وكان زياش قد تعرض لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير المغربية عقب خروج “أسود الأطلس” من دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا إثر الخسارة بركلات الترجيح أمام بنين، حيث خيب نجم أياكس الآمال المعقودة عليه، ولم يقدم ما كان منتظراً منه، بل تسبب في إقصاء المغرب، بتضييعه ركلة جزاء في وقت قاتل، كانت ستحسم الأمور دون اللجوء لركلات الترجيح.

The post ماذا قال زياش حول أنباء اعتزاله لعب كرة القدم مع منتخب بلاده؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا