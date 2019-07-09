هيثم ضانة ينتقل رسمياً لصفوف الهلال الرياضي التونسي

تونس 09 يوليو 2019 (وال)- أنتقل المدافع الليبي هيثم ضانة إلى صفوف فريق الهلال الرياضية الشابة التونسي، الصاعد حديثاً إلى الرابطة التونسية المحترفة الأولى، قادماً إليه من صفوف فريق السويحلي أحد فرق الدوري الممتاز الليبي.

هذا وقد انتقل المدافع هيثم ضانة البالغ من العمر 27 عاماً، بعد أن اجتاز الكشوفات والفحوصات الطيبة بنجاح، لاسيما وإن مدة العقد بين الطرفين ستكون موسماً واحداً قابل للتجديد.

ويمتاز اللاعب الذي خاض تجربة سابقة مع فريق الأهلي طرابلس، ببنية جسمانية قوية، ويجيد كذلك المراقبة اللصيقة، بالإضافة إلى تمركزه الجيد في خط الظهر. (وال – تونس ) س أ / ر ت

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