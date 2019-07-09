مَن يخذل العرب بــ”أمم أفريقيا”.. يوم الخميس؟

218TV|خاص

وفق المنطق الذي لا تعترف به المستطيلات الخضر في عالم كرة القدم، فإن منتخبي الجزائر وتونس مرشحان للانتقال إلى مرحلة نصف النهائي يوم الأحد المقبل، إذ ما تمكنا من انتزاع الفوز في مواجهات ربع النهائي التي سيخوضها الجزائريون والتونسيون يوم بعد غد الخميس، إذ ستلاقي الجزائر ب”علامة كاملة”، و”شباك نظيفة” منتخب ساحل العاج، فيما سيصطدم منتخب تونس ب”مدغشقر الطموحة” التي وصل رئيسها الشاب خصيصا إلى العاصمة المصرية القاهرة لتشجيع منتخب بلاده، وسط آمال بمواصلة “مشوار العناد” في “الأمتار الأخيرة” من نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وإذا ما تمكن “نسور قرطاج”، و”محاربي الصحراء” من بلوغ مرحلة نصف النهائي، فإن الاحتمالات تزيد لانتقال أحدهما أو كليهما إلى المباراة النهائية لضمان أن يقبض العرب على الكأس القارية، وفيما بات منتخب الجزائر مرشحا بقوة نظرا لأدائه القوي بتخطي ساحل العاج، والانتقال لنصف النهائي، يبدو أن منتخب تونس لا يزال أداؤه غير مطمئن رغم تواصع المنتخب الذي ينتظره في ربع النهائي، لكن عالم كرة القدم هو عالم المفاجآت التي لا تتوقف أبدا.

وفي الاحتمالات السيئة يخشى عرب القارة الأفريقية أن يخذلهما منتخبا الجزائر وتونس، وأن لا يصلا إلى مرحلة نصف النهائي، إذ سيفقد العرب ممثلا لهم في دور نصف النهائي، وبالتالي ضياع اللقب من المنتخبات العربية التي تساقطت على أبواب الدور الثاني من البطولة التي تعتبر من أهم البطولات حول العالم، وسط سؤال متزايد عمّن سيكون المنتخب العربي الأول الذي سيخذل العرب في دور ربع النهائي؟

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