“لاعب مهم” يُحْرِج “مونديال أفريقيا”.. هل تعرفه؟

شكّل جمهور المدرجات في البطولات الأفريقية ما يمكن اعتباره “اللاعب رقم 12″، أو “ملح البطولة”، فيما ظل هذا الجمهور لاعبا مهما ومؤثرا مع منتخبات أفريقية عدة كان عشرات الآلاف من جماهيرها يزحفون إلى الدولة المضيفة لكأس الأمم الأفريقية لتشجيع منتخباتهم، لكن مع تساقط منتخبات عربية وأفريقية مهمة في الدور الأول، ودور الستة عشر من البطولة الأفريقية الأهم، لوحظ أن غياب الجماهير عن لقاءات مهمة كان هو السمة المحرجة لما تبقى من المونديال الأفريقي، إذ تظهر المدرجات في الصور ومقاطع الفيديو للمباريات في البطولة الأفريقية شبه خالية.

و”الضربة الأكبر” للمدرجات في ملاعب كرة القدم المصرية التي تشهد منافسات “المونديال الأفريقي” تلقتها مع خروج منتخب مصر على نحو دراماتيكي ومحير على يد منتخب جنوب أفريقيا، المنتخب المتواضع فنيا الذي قهر ملايين المصريين، وأخرجهم من البطولة ب”هدف يتيم” نقلهم إلى دور ربع النهائي، فيما كان لخروج منتخبات قوية مثل الكاميرون والمغرب وغانا ومنتخبات أفريقية أخرى ثقله أيضا على الحضور الجماهيري الذي تناقص شيئا فشيئا، وسط مخاوف من استمرار هذا الغياب عن مبارات ما تبقى من جولات في البطولة الأفريقية.

وتتوقع وسائل إعلام مصرية أن تزحف جماهير كبيرة من تونس والجزائر لتأييد منتخباتهما في “أدوار الحسم”، في “الأمتار الأخيرة” من نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ تلاقي الجزائر يوم الخميس المقبل منتخب ساحل العاج، فيما تواجه تونس في اليوم ذاته منتخب مدغشقر، وسط آمال بانتقالهما إلى مرحلة نصف النهائي، وبلوغ المباراة النهائية.

