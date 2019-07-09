مدير أمن بنغازي يطالب عناصر الشرطة النسائية بالتدخل للحد من الظواهر السلبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، صباح اليوم الثلاثاء بمقر المديرية عناصر قسم الشرطة النسائية .

عبد العزيز استمع – خلال اجتماع موسع – لكافة المشاكل التي يعاني منها القسم لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للحفاظ على سير العمل الأمني .

وشدد على ضرورة الضبط والربط للانضباط في الأداء والحرص على تطبيق القانون دون تمييز .

مدير أمن بنغازي طالب رئيس الشرطة النسائية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والرقابية وفق القانون، والمصلحة العامة، للحد من الظواهر السلبية التي تتطلب تدخل العنصر النسائي .

يشار إلى أن قسم الشرطة النسائية في بنغازي قام بحملات مُوسعة داخل الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك بمتابعة المركبات غير المستوفية لشروط المسير الآمن على الطريق .

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