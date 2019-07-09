مواجهات تاريخية بربع نهائي الكان

ستكون المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية في بطولة الأمم الأفريقية التي تقام في مصر أمام اختبارات صعبة ومواجهات قوية، حيث ستشهد المباريات تكراراً لذات السيناريو.

نيجيريا وجنوب أفريقيا

تواجت نيجيريا وجنوب أفريقيا مرتين في بطولة أمم أفريقيا، ففي المرة الأولى بالكان عام 2000 تجاوزت نيجيريا عقبة البافانا بافانا بهدفين دون رد، أما في المباراة الثانية بين المنتخبين بدور المجموعات من أمم أفريقيا 2004 بتونس وتغلبت نيجيريا من جديد على جنوب أفريقيا بنتيجة وصلت إلى أربعة أهداف نظيفة.

وضمن تصفيات أمم أفريقيا 2019 أوقعت مجموعة واحدة المنتخبين سوياً حيث فازت نسور نيجيريا بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، فيما انتهت المباراة الأخرى بالتعادل بهدف لمثله.

السنغال أمام بنين

التقى المنتخبان السنغالي والبنيني ضمن تصفيات كأس العالم 2002 حيث تغلبت السنغال في مواجهتي الذهاب بهدف دون مقابل، وهدفين مقابل هدف في لقاء الإياب.

الجزائر وكوت ديفوار

في آخر مباراة جمعت بين المنتخبين وتحديداً في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2015 استطاعت كوت ديفوار تخطي محاربي الصحراء بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

وكان المنتخبان الجزائري والإيفواري قد تواجها 7 مرات في الكان تاريخياً، حيث مالت الكفة للأفيال بثلاثة انتصارات مقابل فوزين للجزائر فيما تعادل المنتخبان مرتين.

تونس ومدغشقر

كانت أول مواجهة بين المنتخبين بدورة الألعاب الأفريقية لعام 1987 حيث تغلبت مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد، وتعد المواجهة الأولى بين المنتخبين في أمم أفريقيا باعتبار أن مدغشقر تأهلت للمرة الأولى في تاريخها للكان، في حين تغلبت نسور قرطاج خلال المشوار بتصفيات مونديال 2002 حيث حسمت مواجهة الذهاب بتونس بهدف نظيف فيما استطاعت العودة بهدفين دون رد من مدغشقر.

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