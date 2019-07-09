تألق جديد للمشعل ببطولة انترامنيا

حقق فريق المشعل الخمس فوزه الثاني على التوالي ببطولة انترامنيا الإيطالية بعدما تغلب على فريق سيزكيبيورنك البولندي بفارق عريض وصل إلى اثني عشر هدفا.

وأنهى المشعل الشوط الأول متقدما بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث دخل فريق المشعل في أجواء المباراة ليواصل تألقه في الشوط الثاني الذي انتهى بستة عشر هدفا مقابل أربعة أهداف.

وكان المشعل قد تجاوز فريق مونتيفيديو الأورغواياني بخمسة عشر هدفا مقابل ستة أهداف في أولى مبارياته بالبطولة التي انطلقت مساء الاثنين حيث تختتم في الرابع عشر من الشهر الجاري بمشاركة عديد الفرق من مختلف دول العالم.

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