قوات الأمن تتمكن من القبض على شخص يمتهن تزوير مستندات للمركبات الآلية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري ضبط شخص يقوم بتزوير المستندات الرسمية من قبل قوات الأمن في مدينة بنغازي .

المسماري قال إن أفراد قسم البحث الجنائي بنغازي تمكنوا من مداهمة مكتب محرر عقود مزور للمستندات الرسمية، لافتًا إلى أن الترخيص الذي يحمله المحل مكتب تصوير .

وأشار المسؤول إلى أنه تمت إحالة الجاني إلى قسم البحث الجنائي من مركز شرطة رأس عبيدة، منوهًا إلى أن المعني اعترف أثناء الاستدلال معه بأن المدعو “أ” هو من قام بتزوير مستندات المركبة المسروقة، وبأجراء التحريات عن المذكور الثاني “المزور” اتضح بأنه يعمل بمكتب خدمات بمنطقة السرتي.

وتابع المسماري إلى أنه عقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المذكور “الثاني” وتم العثور داخل المكتب الخاص به على مستندات مزورة وأختام تخص شركة الليبو للتأمين وكذلك رسائل مفتوحة لمركبات من شركة وهمية وعدة مستندات تخص التخليص الجمركي وجميعها مزورة وكذلك جهاز حاسوب يستعمل في التزوير.

وذكر مدير المكتب الإعلامي أنه الجاني اعترف بأن ختم محرر العقود مزور وان اسم المكتب مزور وأنه يقوم بتزوير أي مستند حسب الطلب.

وأضاف أنه تم مخاطبة التفتيش القضائي بالخصوص حول المكتب، حيث تم إفادتنا بأن المكتب ليس محرر عقود بل مكتب تصوير مستندات، عليه اتخذت الإجراءات القانونية وأحيل إلى النيابة العامة.

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