ديبالا يحسم قراره ويُعلن رفضه لفكرة الرحيل عن اليوفي

أكدت تقارير إعلامية إيطالية، أن الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، حسم قراره بشأن الرحيل عن اليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث أكد ديبالا لإدارة يوفنتوس أنه يرفض فكرة الرحيل عن الفريق هذا الصيف من أجل الانضمام لإنتر ميلان.

هذا ويتطلع ديبالا الذي فقد مكانه في التشكلية الأساسية ليوفنتوس خلال الموسم المنصرم في عهد المدرب السابق ماكسيميليانو أليغري، لاستعادة مستواه، ليكون له دور بارز خلال المشروع الجديد لفريق السيدة العجوز تحت قيادة المدرب الجديد، الإيطالي ماوريسيو ساري.

وكان يوفنتوس قد أبرم العديد من الصفقات خلال السنوات الأخيرة، أبرزها ضمه للبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي دوغلاس كوستا، والويلزي أرون رامسي، والفرنسي أدريان رابيو، والهدف من إبرام هذه لتعاقدات هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن النادي منذ موسم 1995/1996.

