صد هجوم المرتزقة التشاديين على مرزق

أخبار ليبيا24- خاص

صرح مصدر عسكري رفيع المستوى أن القوى الامنية وأهالي مدينة مرزق تمكنوا اليوم الثلاثاء من صدّ هجوم المرتزقة التشاديين ويغنمون منهم عدد من السيارات المسلحة عدد 3 رشاشات “دوشكة”.

وأضاف المصدر لـ”أخبار ليبيا24″ أن سلاح الجو قام بضرب رتل تابع لهذه العصابات التشادية المجندّه من قبل تيار الإسلام السياسي وتنسيق آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي اللواء أسامة جويلي.

وأشار المصدر العسكري إلى أن هذه المحاولات ماهي إلا محاولة لزعزعة الأمن في مناطق ومدن الجنوب.

يذكر أن ت اشتباكات مسلحة اندلعت الأحد في مدينة مرزق القوى الأمنية وأهالي المدينة ضد المجموعات المسلحة من المرتزقة التشاديين استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والثقيلة بشكل عنيف في مواجهة الأهالي الذين قاوموا الهجوم بالأسلحة الخفيفة.

وكان المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أكد أن الوضع جيد في مدينة مرزق ويرجع الهدوء بعد تدخل أهالي المنطقة ومنع مجموعة المكلف بحماية حقل الفيل النفطي من قبل حكومة الوفاق أبوبكر السوقي التباوي من دخول المدينة.

وأفاد الخرطوش أن أهالي المدينة منعوا التباوي – المطلوب للقوات المسلحة – من الدخول إلى حي بندلواح في محاولة منه للقبض على شخصيات داخل المنطقة، موضحًا أنه لا خوف على مدن الجنوب.

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