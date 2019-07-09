وكيا أعمال بوغبا غاضب من إدارة مانشستر يونايتد

أكد الأيطالي مينو رايولا مدير أعمال بول بوغبا لاعب مانستر يوناتد الإنجليزي أن موكله لم يُخف يوما رغبته بالرحيل عن الفريق، والإدارة تعلم ذلك جيدا منذ البداية وهو يريد أن تُحل الأمور بطريقة ودية بين الطرفين.

وكشف رايولا في تصريح إذاعي غبر موجات راديو «تاك سبورت» البريطانية، الثلاثاء، أن نجم منتخب فرنسا لم يقم بأي حركة ضد ناديه وهو لاعب محترف ولم يقم بسلوك سيئ ويحترم الجميع وحقه في الرحيل مكفول له.

وأضاف وكيل أعمال بوغبا أنه تعرض كثيرا للانتقاد عندما أعلن عن رغبة لاعب خط الوسط بالرحيل وأن العديد من الأطراف اتخذوا منه موقفا دون أدلة أو حجج، وتأسف لأن النادي الإنجليزي لم يحرك ساكنا تجاه الأمر.

وكانت جماهير الشياطين الحمر هاجمت وكيل أعمال بوغبا إثر تصريحاته التي قال فيها إن النجم الفرنسي يريد الرحيل وأنهم بالفعل بصدد التحضير للموضوع، وأن المالك ومجلس الإدارة والجميع يعلمون برغبة موكله بالرحيل.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أبرزها لـ”آس” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد طلبت من بول بوغبا عدم عصيان ناديه الحالي والتمرد عليه لأن الملكي لا يحبذ خلق مشاكل مع مانشستنر يونايتد.

وتجدر الإشارة إلى أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان كان أعلن في وقت سابق رغبته في ضم بول بوغبا إلى صفوف فريقه وطلب ذلك من رئيس الميرنغي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية