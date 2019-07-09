طاقم تحكيم عربي لمباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

عينت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا، الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية لنهائيات أمم افريقيا مصر 2019.

ويتكون طاقم التحكيم فضلا عن رضوان جيد، المساعدين حسن أزكاو ومصطفى أكركاد.

ويشهد الدور ربع النهائي بداية استعمال تقنية الفيديو “الفار” للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية.

وتعد المباراة من اللقاءات الصعبة في البطولة نظرا لقيمة الرهان في القارة السمراء، حيث وصل المنتخب الجنوب أفريقي بعد أن أطاح بصاحب الضياقة نظيره المصري، بينما صعدت نيجيريا بإزاحة الكاميرون حاملة اللقب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية