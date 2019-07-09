المنتخب التونسي يستعد لمدغشقر “على طريقته”

بدأ المنتخب التونسي لكرة القدم الاستعداد للمواجهة القادمة منتخب مدغشقر الخميس المقبل على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن الدور الربع النهائي لبطولة أمم افريقيا.

وقسّم المدير الفني للمنتخب العربي عناصر فريقه لمجموعتين، الأولى ضمت التشكيلة الأساسية التي خاضت مبارة دور 16 أمام غانا وعددهم 13 لاعبا خضعوا لتدريبات استشفائية تساعدهم على إزالة الإرهاق تحت إشراف المعد البدني.

بينما أدت المجموعة الثانية من اللاعبين تدريبات عادية كاملة حاول فيها ألان جيراس أن يطبق فيها بعض الخطط الفنية وزيادة اللياقة البدنية لعناصره، كما كان هناك تمرينات على السرعة بالكرة وإيجاد حلول لقطع الهجمات المرتدة وتعطيل المنافسين، وختم الحصص بتدريبات على ركلات الجزاء.

وتأهل المنتخب التونسي للدور الربع النهائي بعد أن فك عقدته ضد نظيره الغاني وفاز عليه بركلات الترجيح.

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