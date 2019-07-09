اخبار الرياضة

داني ألفيش يرد على ميسي بـ”حدة”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رد نجم منتخب البرازيل داني ألفيش على زميله السابق في برشلونة الإسباني ليونيل ميسي بحدة وقال إن صداقتهم لا تعني أن نتغاضى عن الخطأ الفادح الذي وقع فيه اللاعب الأرجنتيني.

وكان البرغوث انتقد قبل أيام النسخة الأخيرة من كأس أميركا الجنوبية “كوبا أميركا” واتهم التحكيم بعدم الحياد، والاتحاد البرازيلي لكرة القدم بالفساد.

وصرح لاعب باريس سان جيرمان السابق داني ألفيش من خلال برنامج تلفزيوني في بلاده، أن صداقته بأسطورة الميرنغي لن تمنعه من الرد عليه ومبادلته الهجوم بآخر، مؤكدا أنه لا يتفق أبدا مع رأي ميسي عندما انتقد البطولة.

وأضاف ألفيش “عدم احترامه للاتحاد البرازيلي هو الخطأ الأول الذي قام به ميسي من وجهة نظري، والثاني التقليل من احترام النجوم والمحترفين الذين أتوا للمشاركة في البطولة وفعلوا المستحيل من أجل تحقيق حلمهم”.

وأدان ألفيش بشدة تصريحات ميسي وأعرب عن غضبه منها وقال إن مثل هذا الكلام الحاد لا يليق بنجم في حجمه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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