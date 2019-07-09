داني ألفيش يرد على ميسي بـ”حدة”

رد نجم منتخب البرازيل داني ألفيش على زميله السابق في برشلونة الإسباني ليونيل ميسي بحدة وقال إن صداقتهم لا تعني أن نتغاضى عن الخطأ الفادح الذي وقع فيه اللاعب الأرجنتيني.

وكان البرغوث انتقد قبل أيام النسخة الأخيرة من كأس أميركا الجنوبية “كوبا أميركا” واتهم التحكيم بعدم الحياد، والاتحاد البرازيلي لكرة القدم بالفساد.

وصرح لاعب باريس سان جيرمان السابق داني ألفيش من خلال برنامج تلفزيوني في بلاده، أن صداقته بأسطورة الميرنغي لن تمنعه من الرد عليه ومبادلته الهجوم بآخر، مؤكدا أنه لا يتفق أبدا مع رأي ميسي عندما انتقد البطولة.

وأضاف ألفيش “عدم احترامه للاتحاد البرازيلي هو الخطأ الأول الذي قام به ميسي من وجهة نظري، والثاني التقليل من احترام النجوم والمحترفين الذين أتوا للمشاركة في البطولة وفعلوا المستحيل من أجل تحقيق حلمهم”.

وأدان ألفيش بشدة تصريحات ميسي وأعرب عن غضبه منها وقال إن مثل هذا الكلام الحاد لا يليق بنجم في حجمه.

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