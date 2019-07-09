مصدر يؤكد عودة المحطة أوباري الغازية للعمل بقدرة مائة ميغا وات

أخبار ليبيا 24 – خاص

صرح مصدر مطلع من داخل محطة أوباري الغازية أن الوحدة الرابعة من المحطة دخلت للعمل بالشبكة العامة للكهرباء، بقدرة مائة ميغا وات.

المصدر نفسه أوضح – قبل قليل لأخبار ليبيا 24 – أن الوحدة بدأت عملها باستخدام وقود الديزل، وستستمر في التوليد حتى صباح العاشر من يوليو الجاري، ثم سيجري العمل على تشغيلها بالوقود الخام .

من جانبه، أضاف مدير إدارة التحكم بالشركة العامة للكهرباء فرع الجنوبية عبدالحفيظ بن مسكين – لأخبار ليبيا24 – أن دخول محطة أوباري للشبكة العامة لايعني توقف ساعات طرح الأحمال، ولكنه سيساعد على ثبات الجهد، ويضيف بن مسكين أن العجز في الشبكة العامة يبلغ2000ميغاوات، في حين الوحدة الرابعة ستولد 100ميغاوات.

وطالب بن مسكين سكان المنطقة الجنوبية بضرورة ترشيد الاستهلاك حتى يستفيد الجميع من الحد الأدنى من الكهرباء المتوفرة حسب وصفه.

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