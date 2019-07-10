سلّة الأهلي بنغازي تُشارك في بطولة الحريري الوديّة

بنغازي 10 يوليو 2019 (وال)- كشفت إدارة لعبة كرة السلة بالنادي الأهلي بنغازي، تلقيها دعوة رسمية للمشاركة في بطولة حسام الدين الحريري في نسختها الـ 29 بلبنان.

هذا وستقام البطولة الودية الدولية بقاعة صائب سلام بالمنارة في العاشر من شهر سبتمبر المقبل، وقد أكدت فرق : الاتحاد السكندري، الرياضي وبيروت اللبنانيين، وجمعية سلا المغربي، بالإضافة إلى مشاركة فريق من تونس، وفريق من قبرص، وآخر من أوكرانيا، مشاركتها في هذا المحفل العربي، زد على ذلك مشاركة منتخب لبنان الأول لكرة السلة.

وسبق لفريق الأهلي بنغازي، وأن مثّل ليبيا في نفس البطولة عام 2013م، قدّم خلالها الفريق مستويات جيدة، نالت استحسان ورضاء جماهيره الغفيرة، بالإضافة إلى إعجاب مهتمين كرة السلة اللبنانية والعربية أيضاً.

يذكر أن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، سيبدأ تدريباته خلال الفترة المقبلة، تأهباً واستعداداً لهذه البطولة، على أمل الظهور بمظهر مُشرف مثل السابق والتغلب على الظروف، وحالة الركود التي تشهدها البلاد داخل الأوساط الرياضية. (وال – بنغازي ) س أ / ر ت

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