اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا تُعرقل إرادة المنتخب الجزائري

اندلع خلاف بين منتخب الجزائر واللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

حيث أصر المنتخب الجزائري على السفر إلى مدينة السويس يوم غد الخميس قبل مباراته مع ساحل العاج في الدور ربع النهائي التي تقام في اليوم ذاته، بينما تشدد اللجنة المنظمة على ضرورة احترام الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها، التي تلزم المنتخبات بالسفر إلى المدينة التي تستضيف المباراة قبل يوم من موعدها.

هذا ويرى مسؤولو المنتخب الجزائري أن الفندق الذي اقترحته اللجنة المنظمة لقضاء الفريق ليلة الخميس به، يقع على بعد 40 كلم عن ملعب المباراة، في حين أن المسافة بين مقر إقامة المنتخب في القاهرة الجديدة ومدينة السويس تتطلب ساعة من الوقت فقط.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن المفاوضات ما زالت متواصلة بين مسؤولي المنتخب الجزائري واللجنة المنظمة، بغرض التوصل إلى صيغة تفاهم تحل المشكلة.

وكان منتخب الجزائر قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب غينيا بثلاثية نظيفة في الدور ثمن النهائي، بينما فاز منتخب ساحل العاج على منتخب مالي بهدف دون رد.

