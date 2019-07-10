“مواجهات منتظرة” في ربع نهائي الكان

ينطلق الدور ربع نهائي من بطولة أمم أفريقيا بمواجهات مرتقبة حيث يحتضن ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة المواجهة الأولى بين السنغال وبنين فيما سيكون ملعب القاهرة الدولي مسرحاً لقمة بين نيجيريا وجنوب أفريقيا.

ويطمح أسود التيرانغا لمواصلة مشوارهم الناجح في البطولة رغم تأهلهم لدور الثمانية بصعوبة وتخطي عقبة أوغندا بهدف وحيد حيث يسعى رجال المدرب أليو سيسه اقتلاع ورقة التأهل أمام واحد من مفاجآت الكان منتخب بنين والذي أقصى أسود الأطلس بركلات الترجيح ليجد نفسه بين الثمانية الكبار في القارة السمراء.

أما المواجهة الثانية فستجمع نسور نيجيريا بجنوب أفريقيا، فالمنتخبان تمكنا من الوصول إلى هذا الدور بعد إقصائهم منتخبات من العيار الثقيل، فنيجيريا تجاوزت حاملة اللقب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تعد الأبرز في البطولة حتى الآن، فيما أنهى منتخب البافانا بافانا رحلة الفراعنة مستضيفة البطولة بهدف في الدقائق الأخيرة لتعبر ربع النهائي.

وتميل الكفة في لقاءات المنتخبين التاريخية بأمم أفريقيا لنيجيريا حيث فازت في مواجهتي عام ألفين وألفين وأربعة فيما تواجها في تصفيات الكان الماضية وكسبت نيجيريا الرهان في مباراة بينما تعادلا في الأخرى.

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