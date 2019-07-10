جوازات المنطقة الشرقية تعلن توقفها عن العمل

أخبار ليبيا24

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشوؤن الأجانب في المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء عن توقف استلام طلبات جوازات السفر.

وأوضحت للمصلحة أن توقفها عن استلام الطلبات نتيجة الأعطال الحاصلة في منظومة التصوير ولنفاذ خام جواز السفر بقسم الطابعة، واصفة الأسباب بأنها خارجة عن إرادة المصلحة .

وفسر بعض النشطاء ذلك لمنع جرحى القوات المسلحة من الحصول على جوازات سفر لغرض علاجهم وكذلك عدم تزويد المنطقة الشرقية بخامة جواز السفر ويوزع فقط على بعض البلديات المحسوبة على حكومة الوفاق الوطني .

الجدير بالذكر أن التصوير لجوازات السفر متوقف منذ أشهر إلا للحالات الاستعجالية بناء على قرار رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب العميد جمعة غريبة وبعد اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الوفاق في طرابلس أوقفت رئاسة المصلحة فتح خطوط التصوير.

يشار إلى أن عدد المعاملات المكدسة للمواطنين في المنطقة الشرقية الجاهزة والذين قاموا بالتصوير وينتظرون طباعة جوازاتهم زاد عن 48 ألف جواز سفر .

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