نادي أرسنال يُعين أحد لاعبيه السابقين مُديراً فنياً

كشف نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم تعيين لاعب وسطه السابق إيدو مديراً فنياً.

حيث يعود إيدو اللاعب السابق في فريق الأحلام في أرسنال في موسم 2003-2004، إلى شمال لندن بعدما تخلى عن منصب المنسق العام لمنتخب البرازيل، وسيتعاون مع الجهاز التدريبي وأكاديمية أرسنال ومسؤولي التعاقدات لتعزيز تشكيلة الفريق الأول.

هذا وقضى ايدو لاعب منتخب البرازيل السابق خمسة مواسم مع أرسنال بين عامي 2001-2005 وفاز بلقبين للدوري الممتاز ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي، وكان لاعبا في الفريق الذي خاض موسم 2003-2004 دون أي هزيمة.

وبعد اعتزاله في 2012 أصبح إيدو مديراً للكرة في نادي كورنثيانز البرازيلي قبل الانضمام إلى منتخب “السامبا” ومساعدته على الفوز بلقب كأس “كوبا أمريكا” لأول مرة في 12 عاماً.

