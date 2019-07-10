اتحاد كرة القدم المصغرة يحدد نهائي الكأس

حددت اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة يوم السبت المقبل موعدا لإقامة المباراة النهائية لكأس بطولة الدوري الليبي للموسم الحالي التي ستجمع بين فريقي التحدي مصراتة ونجوم صرمان بملعب الأكاديمية بجنزور.

ومن أجل إنجاح هذا الحدث المرتقب قام مكتب النشاط الرياضي بجنزور بتشكيل لجنة تتولى الإشراف والتنظيم لإقامة هذا النهائي في ظروف جيدة ومشرفة للضاحية الغربية.

يذكر أن فريق التحدي مصراتة كان قد توج مؤخرا بطلا لأول نسخة لدوري أبطال أفريقيا، بينما يعتبر نجوم صرمان واحدا من أبرز الفرق الليبية تطورا بالكرة المصغرة علاوة على تحقيقه عدة بطولات بمشاركاته الخارجية.

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