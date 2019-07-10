البدوي لـ218: أمتلك عرضا من تطاوين التونسي

قال متوسط ميدان فريق النصر أسامة البدوي إنه يمتلك عرضا من فريق اتحاد تطاوين الرياضي التونسي للتعاقد معه في الميركاتو الحالي والاستفادة من خدماته.

وأضاف البدوي في تصريحات خاصة لـ218 إنه يدرس العرض جيدا حتى يستفيد من خطوة الانتقال إلى الدوري التونسي الموسم المقبل.

ويعتبر البدوي من أبرز المواهب الشابة في خط الوسط حيث بدأ حياته الرياضية رفقة ناديه الأم الأهلي طرابلس قبل أن يعزز صفوف النصر الموسم الماضي ويخوض معه دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ومنافسات الممتاز قبل التوقف.

ونجح فريق اتحاد تطاوين في الحصول على المركز الثامن في الدوري التونسي بنسخته الأخيرة وبرصيد 31 نقطة.

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