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البدوي لـ218: أمتلك عرضا من تطاوين التونسي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال متوسط ميدان فريق النصر أسامة البدوي إنه يمتلك عرضا من فريق اتحاد تطاوين الرياضي التونسي للتعاقد معه في الميركاتو الحالي والاستفادة من خدماته.

وأضاف البدوي في تصريحات خاصة لـ218 إنه يدرس العرض جيدا حتى يستفيد من خطوة الانتقال إلى الدوري التونسي الموسم المقبل.

ويعتبر البدوي من أبرز المواهب الشابة في خط الوسط حيث بدأ حياته الرياضية رفقة ناديه الأم الأهلي طرابلس قبل أن يعزز صفوف النصر الموسم الماضي ويخوض معه دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ومنافسات الممتاز قبل التوقف.

ونجح فريق اتحاد تطاوين في الحصول على المركز الثامن في الدوري التونسي بنسخته الأخيرة وبرصيد 31 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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