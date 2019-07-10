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رينارد يقرر مصيره مع منتخب المغرب

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم المدير الفني لمنتخب المغرب استقالته من منصبه بعد خروجهم من بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر.

وفشل المدرب الفرنسي في الصعود بأسود الأطلس إلى الدور الربع النهائي واكتفوا بمرحلة الستة عشر حين خسروا أمام منتخب بنين.

خروج المغاربة الذين كانوا من ضمن المرشحين للظفر بلقب هذه النسخة شكل مفاجأة من العيار الثقيل وأول التداعيات استقالة رينارد

ومسك المدرب الفرنسي دفة المنتخب المغربي سنة 2016 بعد أن توج بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب كوت ديفوار عام 2015، وقبلها تمكن من حصدها مع المنتخب الزامبي عام 2012.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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