رينارد يقرر مصيره مع منتخب المغرب

قدم المدير الفني لمنتخب المغرب استقالته من منصبه بعد خروجهم من بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر.

وفشل المدرب الفرنسي في الصعود بأسود الأطلس إلى الدور الربع النهائي واكتفوا بمرحلة الستة عشر حين خسروا أمام منتخب بنين.

خروج المغاربة الذين كانوا من ضمن المرشحين للظفر بلقب هذه النسخة شكل مفاجأة من العيار الثقيل وأول التداعيات استقالة رينارد

ومسك المدرب الفرنسي دفة المنتخب المغربي سنة 2016 بعد أن توج بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب كوت ديفوار عام 2015، وقبلها تمكن من حصدها مع المنتخب الزامبي عام 2012.

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