جسر جوي من الجزائر إلى مصر لدعم «مُحاربي الصحراء» في أمم أفريقيا

كشفت السلطات الجزائرية أمس الثلاثاء، بدء تسيير رحلات جوية خاصة، لنقل مشجعي منتخبها بدور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا، المقامة حاليا في مصر.

حيث جاء ذلك في بيانين منفصلين لكل من وزارة الشباب والرياضة، وشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

ولفت بيان الخطوط الجوية، إلى أنه سيتم نقل 450 مشجعاً في رحلات مباشرة إلى مدينة السويس شمال شرقي مصر، ليلة الأربعاء إلى الخميس.

كما أن سعر الرحلة الذي حدد بـ35 ألف دينار أي ما يُقارب 300 دولار، يتضمن أيضاً تذكرة حضور المباراة، والنقل من المطار إلى الملعب، والعكس.

هذا وكشف الناطق باسم الخطوط الجوية أمين أندلسي عن اتخاذ قرار مساء الثلاثاء، بإضافة رحلتين جويتين نحو السويس، ستقلان 400 مشجع، وقد اتخذ القرار بفعل الطلب المتزايد للمشجعين الجزائريين بالتوجه إلى مصر، ما يعني أن الشركة ستقوم بنقل 850 مشجعاً وحدها.

من جهتها، ذكرت وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم نقل 700 مشجع إضافي عبر طائرتين لشركة طيران الطاسيلي، فرع سوناطراك الحكومية، إلى السويس.

وبحسب البيان ذاته، فإن تنظيم الرحلات جاء بتكليف مع رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وسيتم نقل ما مجمله 1150 مشجعاً، بين شركتي الخطوط الجوية الجزائرية، وطيران الطاسيلي.

هذا ويتواجد ما يقارب ألفي مشجع جزائري في مصر، لمساندة منتخب بلادهم في البطولة الإفريقية.

