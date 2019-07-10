اخبار الرياضة

منتخب المحليين يصل إلى تونس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم للمحليين من مطار معيتيقة في طرابلس متجهة إلى تونس قبل الانتقال إلى المغرب واستئناف المعسكر التحضيري لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين بداية العام المقبل.

وضمت بعثة المنتخب الوطني لاعبي المنطقة الغربية في انتظار وصول باقي الأسماء من المنطقة الشرقية وبداية الاستعداد للاستحقاق الأفريقي بقيادة المدرب الوطني جلال الدامجة الذي سيكون على رأس الجهاز الفني بمساعدة كل من أكرم الهمالي وسالم الجلالي.

وشملت قائمة الفرسان مجموعة من الأسماء التي برزت خلال هذا الموسم من الدوري الممتاز، وعلى رأسهم مهاجم التعاون الشامخ القذافي ولاعب الأهلي بنغازي محمد فتحي الشهير بمانديلا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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