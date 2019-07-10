المنتخب الوطني للمحلين يتجه لتونس استعدادا لمعسكره بالمغرب

طرابلس-العنوان

غادرت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، من مطار طرابلس، صباح اليوم، إلى تونس، لتلتقي باقي عناصر المنتخب الوطني القادمين من بنغازي، ومن ثم التوجه إلى المغرب لبدء المعسكر التدريبي استعدادا لخوض مباراة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للاعبين المحليين بأثيوبيا 2020.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي في تصفيات الشان في مباراتين ذهابا وإيابا، والفائز بمجموعهما يتأهل مباشرة إلى النهائيات.

وتضم قائمة المنتخب الوطني التي اختارها المدرب جلال الدامجة، 24 لاعبًا لخوض المعسكر الإعدادي بالمغربية، خلال الفترة من 10 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل.

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