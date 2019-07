كشفت الفنانة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي عن حسرتها بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة على أرضه، لكنها أبدت في الوقت ذاته سعادتها بتأهل الجزائر وتونس إلى ربع النهائي.

هذا وجاء في تدوينة نشرتها وهبي عبر حسابها في “تويتر”:

“مع أنه زعلنا لخروج مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ولكن هي اللعبة ربح وخسارة، بس كثير حلو كيف منتخبي الجزائر وتونس عوضوا لنا فرحتنا اليومين الماضيين ولعبوا حلو ومتعونا بفوز مفرح للعرب”.

وتابعت وهبي بوضع صورتين للعلمين الجزائري والتونسي وكتبت:

“كل التوفيق في المباريات القادمة وإن شاء الله يوصلوا للنهائيات”.

هذا وودعت مصر البطولة من الدور ثمن النهائي إثر الخسارة أمام جنوب إفريقيا، فيما بلغ المنتخبان الجزائري والتونسي الدور ربع النهائي، ويواجه الأول غداً منتخب ساحل العاج، ويلعب الثاني في نفس اليوم مع مدغشقر التي تشارك في البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها.

The post هيفاء وهبي تُعلق على خروج مُنتخبي مصر والمغرب من بطولة أمم أفريقيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا