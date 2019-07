الكاديكي: الكان سينطق بلغة الضاد

خاص | 218

دخلت بطولة أمم أفريقيا مرحلة الإثارة والحسم بتواجد ثمان منتخبات تعتبر الأفضل في البطولة قياسا بمستواها في مشوارها إلى ربع النهائي.

وما زاد من الإثارة تواجد منتخبات لأول مرة في هذا الدور كالمنتخب الملغاشي، وأيضا خروج المنتخبات الكبيرة صاحبة الصولات والجولات بالنسخ السابقة.

وتزينت البطولة بحضور العديد من الشخصيات الأفريقية والعالمية التي التقى عدد كبير منها الإعلامي حازم الليبي حازم الكاديكي.

يعد الكاديكي أحد أبرز الوجوه النشطة في بطولة أمم أفريقيا لتواجده الدائم في ملاعب البطولة ولالتقائه بالعديد من النجوم والشخصيات البارزة في كرة القدم الأفريقية والعالمية.

وكان لقناة “218” لقاء مطول مع الإعلامي الليبي الشهير وحاورته حول عدة نقاط بارزة في بطولة أمم أفريقيا.

الجزائر المنتخب الأفضل

عند سؤال الكاديكي حول تقييمه للمستوى الفني للبطولة أجاب بأن المستوى كان جيدا في بعض المباريات وفي بعضها الآخر كان دون المستوى، وأضاف أن المنتخب الجزائري هو الأفضل لما يملك من مهارة وانضباط تكيتيكي وذهني.

وأثنى الإعلامي الليبي على المنتخب الملغاشي مفاجأة البطولة الذي يؤدي بشكل جيد ويعد الحصان الأسود للكان.

أسباب خروج المنتخبات الكبيرة

حول خروج المنتخبات الكبيرة من البطولة رجح الكاديكي خروجها لأسباب فنية، وقال إن المنتخب المصري كان لديه عيوب كثيرة في خط الدفاع ومنتخبا الكاميرون وغانا لم يكونا في مستواهما المعهود من بداية البطولة لأسباب فنية ولعدم اختيار مدربي المنتخبين للتشكيل المناسب لهما مما أثّر على حظوظهما.

التحكيم في البطولة

وعن مستوى التحيكم في البطولة خاصة مستوى الحكم الليبي المساعد عيطة محمد، أشاد الكاديكي بمستوى التحكيم ووصفه بالمرضي جدا وأن الحكام كانوا في الموعد ومستواهم تجاوز مستوى مباريات الكان.

وعقّب حول أداء الليبي المساعد عطية محمد بأنه شرّف التحيكم الليبي بشكل الكبير ويخشى الكاديكي من بداية المشاكل ابتداء من دور الربع النهائي مع تواجد تقنية الفار التي عادة مايصاحبها جدل في القرارات المرافقة لهذه التقنية.

الكاديكي: زياش وصلاح خيبا الظن

وعند سؤاله عن النجوم الذين خيبوا الظن بعكس ماكان متوقعا منهم أجاب الكاديكي بشكل مباشر زياش وصلاح وماني.

وقال إن حكيم زياش بعد المستوى الباهر مع اياكس امستردام الموسم الماضي لم يقدم ماكان منتظرا منه وكان عبئاً على منتخب بلاده المغربي . أما محمد صلاح توقعنا الكثير منه في هذه البطولة وقدم عكس ذلك. أما ساديو ماني فان مستواه بعيد تماما عن مستواه مع ليفربول ..

وناس النجم الأبرز

ـما عن النجم الـبرز بالبطولة، فاختار الكاديكي لاعب الجزائر ونابولي الإيطالي آدم وناس. فالبرغم من الدقائق المعدودة التي يدخل فيها كبديل في كل مباراة إلا أنه يؤدي بشكل لافت وتمنى أن يشركه جمال بالماضي بشكل أساسي.

عدد المنتخبات

وعن سبب تراجع مستوى الكان في هذه النسخة مقارنة بالنسخ السابقة، رأى الكاديكي أن انتفاضة المنتخبات الصغيرة أثرت على مستوى البطولة، وأيضا زيادة عدد المنتخات من 16 الى 24 منتخبا انعكس سلبا على مستوى البطولة.

نهائي عربي

وتوقع الكاديكي تأهل منتخب تونس على حساب مدغشقر وأن تتجاوز الجزائر كوت ديفوار، إضافة إلى فوز السنغال على بنين وجنوب أفريقيا على نيجريا، وأن تكون المباراة النهائية بين الجزائر وتونس مع أفضلية للجزائر.

نظرة نجوم العالم للبطولة

ولدى سؤاله عما دار بينه وبين النجوم الذين التقاهم، أجاب أنه التقى بعديد النجوم أمثال الكاميروني صامويل ايتو، ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، والنيجري نوانكو كانو، والفرنسي دايساييه، مبينا أن العديد من النجوم أمثال البرتغالي لويس فيغو والفرنسي عصمان ديمبلي وجوزيه مورينهو معجبون بتنظيم البطولة والأجواء في العرس الأفريقي تروق لهم بشكل كبير.

