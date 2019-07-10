جعودة لـ218: إدارة الهلال أنهت مشكلة الغاني كوفي

صرح نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فوزي جعودة لقناة 218 أن مشكلة المستحقات المالية للاعب الغاني كوفي حلت بالكامل.

وقال جعودة إن حل المشكلة جاء بعد اجتماع رئيس النادي الجديد الدكتور نادر بوشناف بوكيل اللاعب سليم بولسنان في تونس، والاتفاق على دفع القيمة المالية للاعب والتي تقدر بـ70 ألف دولار.

وأضاف جعودة أن بوشناف ووكيل أعمال اللاعب قد اتفقا خلال استلام الأموال وبدء الإجراءات الرسمية لإنهاء مشكلة النادي العالقة في أروقة الفيفا، حيث وجه الاتحاد الدولي شهر مايو الماضي خطابا شديد اللهجة للنادي يقضي بتسديد مستحقات اللاعب في فترة زمنية معينة وإلا سيواجه الهلال خطر تطبيق لوائح العقوبات والتي من أبرزها منعه من إبرام صفقات محلية وأجنبية لمدة موسم واحد وخصم نقاط من رصيده.

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