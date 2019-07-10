السنغال تتأهل لنصف نهائي الكان

بلغ المنتخب السنغالي الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا بفوزه على بنين بهدف دون رد على ملعب الدفاع الجوي، لحساب مباريات الدور ربع النهائي.

وخيم التعادل السلبي على دقائق المباراة في شوطها الأول وسط سيطرة لاعبي المنتخب السنغالي على كافة أطوار دقائقه.

وفي الشوط الثاني استمرت السنغال في مسلسل تضييع الأهداف حتى أتت الدقيقة التاسعة والستون وتمكن ادريسا غاي من فك شيفرة بنين بالهدف الأول والوحيد في اللقاء.

وصعب طرد لاعب المنتخب البنيني أولفيه فيردون في الدقيقة 83 من إمكانية العودة بنتيجة المباراة، ليتمكن المنتخب السنغالي من التأهل للدور النصف النهائي ويعلن عن نفسه مرشحا قويا للتتويج بالتاج الأفريقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية