ماتيا رئيسا لقطاع الناشئين في نادي الصداقة

أبرم مجلس إدارة نادي الصداقة اتفاقا مع المدرب الوطني المخضرم إدريس ماتيا ليكون رئيسا لقطاع الناشئين في النادي.

وتم توقيع العقد مع ماتيا بمقر النادي بحضور رئيس الشؤون الرياضيين ليتم بعدها الاجتماع مع الأطقم الفنية للنادي لوضع استراتجية جديدة هدفها تكوين جيل جديد قادر على خدمة الفريق وإبراز المواهب الشابة.

ويرغب نادي الصداقة في الاستفادة من حالة الركود التي تعيشها الرياضة الليبية حاليا من توقف المسابقات للاهتمام بالفئات السنية ودعمها وصقل أجيال جديدة حيث ظهر الفريق في المواسم الأخيرة بصورة قوية عقب تألقه في جميع المسابقات.

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