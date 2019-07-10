اخبار الرياضة

ماتيا رئيسا لقطاع الناشئين في نادي الصداقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبرم مجلس إدارة نادي الصداقة اتفاقا مع المدرب الوطني المخضرم إدريس ماتيا ليكون رئيسا لقطاع الناشئين في النادي.

وتم توقيع العقد مع ماتيا بمقر النادي بحضور رئيس الشؤون الرياضيين ليتم بعدها الاجتماع مع الأطقم الفنية للنادي لوضع استراتجية جديدة هدفها تكوين جيل جديد قادر على خدمة الفريق وإبراز المواهب الشابة.

ويرغب نادي الصداقة في الاستفادة من حالة الركود التي تعيشها الرياضة الليبية حاليا من توقف المسابقات للاهتمام بالفئات السنية ودعمها وصقل أجيال جديدة حيث ظهر الفريق في المواسم الأخيرة بصورة قوية عقب تألقه في جميع المسابقات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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