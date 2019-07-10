نسور نيجيريا تطير إلى نصف نهائي الكان

احتضن ملعب القاهرة الدولي مواجهة منتخبي نيجيريا وجنوب أفريقيا برسم ربع نهائي الكان،وبعد تجاوز نيجيريا لحاملة اللقب الكاميرون وجنوب أفريقيا لصاحبة الضيافة المنتخب المصري في نفس الملعب دخل المنتخبان إلى المباراة بحذر واضح .

وإستطاعت نيجيريا التوغل في عمق دفاع منتخب الأولاد في الدقيقة السابعة والعشرين بواسطة لاعب وسط فياريال الإسباني الشاب سامويل شوكويزي لينتهي الشوط الأول بتقدم نيجيري مستحق.

في الشوط الثاني أنتظرت جنوب أفريقيا حتى الدقيقة الحادية والسبعين عندما سجل بونغاني زونغو هدف التعادل برأسية غاطلت حارس نيجيريا ليعود الحكم إلى تقنية الفار لتأكيد صحة الهدف.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، تمكن مدافع نيجيريا وليام إيكونغ تسجيل هدف الفوز في الأنفاس الاخيرة للمباراة لتطير نسور نيجيريا بأحلامها تجاه نصف نهائي أمم أفريقيا.

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