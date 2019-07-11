“فرانس فوتبول” تصدم نيمار ب”استطلاع مفاجئ”

218TV|خاص

في ظل علاقة باتت متشجنة بين إدارة نادي باريس سان جيرمان و”أغلى لاعب في العالم” البرازيلي نيمار دا سيلفا مُهاجم منتخب البرازيل لكرة القدم، ووسط تقارير تقول إن نيمار قد عقد العزم على مغادرته أسوار ستاد “حديقة الأمراء”، جاءت نتائج استطلاع للرأي أجرته مجلة “فرانس فوتبول” مخيبة لآمال النجم البرازيلي، وصادمة له، إذ قال نحو 80% من مشجعي النادي الباريسي إنهم يرون أن من الأفضل أن يكون نيمار بعيدا عن باريس سان جيرمان خلال المرحلة المقبلة، وهو موقف لافت جدا من جمهور النادي الفرنسي ضد اللاعب البرازيلي.

وبحسب سؤال المجلة الفرنسية، فقد جرى طرح سؤال يستفسر عن الوضع الأفضل بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان من الناحية المادية إذا ما جرى التمسك بنيمار أو القبول ببيعه لنادٍ آخر، إذ جاء الجواب للسواد الأعظم من المشاركين في الاستفتاء ليُظْهِر أن 79% من جمهور نادي باريس سان جيرمان يريد بيع نيمار، والاستفادة من العوائد المالية لبيعه، وهو استطلاع مفاجئ يأتي في ظل تهديد النادي الفرنسي بعقوبات إدارية ضد نيمار الذي تغيب عن تدريبات النادي بدون عذر أو تفاهمات مسبقة وفق بيان للنادي مطلع هذا الأسبوع.

وبدا أن نادي برشلونة الذي تقول تقارير إن نيمار يرغب بالعودة إلى صفوفه قد حسم أمره بعدم وجود نية لإعادة ضم اللاعب البرازيلي، إذ قال رئيس جوسيب بارتوميو إنه لديه معلومات أن نيمار يرغب بالعودة إلى برشلونة، لكن النادي الفرنسي يرفض بيعه، لكن تقارير نقلت عن النادي الفرنسي القول إن برشلونة لم يتقدم بأي عرض رسمي لإعادة ضم نيمار الموسم المقبل، وأن الموافقة من عدمها مرتبطة بوجود عرض للتفاوض حوله.

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