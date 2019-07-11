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اختتام دوري رابطة مشجعي الأهلي طرابلس

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بتنظيم ورعاية رابطة مشجعي نادي الأهلي طرابلس بالمنطقة الغربية اختتم بملعب الباشا بمنطقة الصابرية دوري المحبة والسلام لكرة القدم الخماسية بحضور عدد كبير من مشجعي رابطة مشجعي النادي الأهلي بالمنطقة الغربية.

وشارك في هذا الدوري عدد 24 فريقا من مختلف مدن المنطقة الغربية وقسم إلى أربع مجموعات واستمر لأكثر من شهر بملعب الباشا بالصابرية.

وتوج فريق نجوم صبراتة بكأس الدوري بعد فوزه على فريق نجوم الحرارات بركلات الجزاء الترجيحية وبهذا يكون فريق نجوم صبراتة بطل دوري المحبة والسلام لكرة القدم الخماسية بالمنطقة الغربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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