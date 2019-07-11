منتخب المحليين يبدأ تحضيراته

بدأ المنتخب الوطني للمحليين استعداداته لخوض مواجهته الحاسمة أمام تونس ضمن تصفيات بطولة الشان مطلع العام المقبل حيث تحولت البعثة باتجاه تونس لتنطلق للمكان المحدد المغرب ومن هناك سينطلق المعسكر.

وطرحت وضعية المنتخب الوطني الإدارية العديد من التساؤلات أهمها التحاق المدرب جلال الدامجة ومساعديه بالمنتخب دون إعلان اتحاد الكرة الرسمي عن تعيينهم على رأس الهرم الفني للفرسان.

إضافة إلى ذلك فلم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل المعسكر، والبرنامج المعد في الفترة المقبلة لضمان ظهور الفرسان كمنافس حقيقي للمنتخب التونسي الذي سيكون بكل تأكيد جاهزا لمواجهة فرساننا، وفي ظل توقف الممتاز وابتعاد لاعبينا عن رتم المباريات المهمة فلن تكون المباراة هينة.

وسط هذه الظروف الصعبة والغامضة سيكون الشارع الرياضي الليبي متفائلا راغبا بأن يرى منتخب بلده قادرا على اقتلاع ورقة التأهل للشان وهذه مسؤولية ملقاة على عاتق اللاعبين.

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