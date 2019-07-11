الجزائر تصطدم بكوت ديفوار وتونس أمام مدغشقر

الجزائر في أعين المتابعين حتى الآن هي البطل الذي ينتظر حمل العرش الأفريقي ومهمتها أمام كوت ديفوار من المفترض أن تقدم الفريق بصورة جادة في البطولة كونها اختبارا صعبا على أبناء المدرب جمال بلماضي.

محاربو الصحراء مهمتهم ستكون صعبة وليست بالهينة أمام منتخب رغم تراجع مستواه إلا أنه يظل دائما منافسا حقيقيا على التتويج بالألقاب بالتالي القمة العربية الأفريقية ستكشف النقاب عن مدى جهازية الجزائر للتتويج من عدمه.

ممثل العرب الآخر المنتخب التونسي وبعد تأديته مباراة بطولية أمام غانا وتأهله عن جدارة واستحقاق للدور ربع النهائي من البطولة سيواجه منتخب مدغشقر ساعيا لكسر عقدة هذا الدور وحجز مكان له في الدور نصف النهائي والوصول للنهائي والتتويج باللقب لكن المواجهة في أغلب تفاصيلها قد تكون معقدة بالنظر لما قدمه الفريق الملقاشي طيلة أطوار الكان.

تونس والجزائر الأمل العربي المتبقي في البطولة ومنتخبان قاتلا ليصلا لهذه النقطة ويأملا في الاستمرار وافتكاك اللقب.

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