ماني: هدفنا التتويج بلقب الكان

عبر المهاجم السنغالي ساديو ماني عن سعادته الغامرة نتيجة تأهل منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر عقب فوزه على حساب بنين بهدف دون مقابل.

وذكر ماني أن فريقه كان حاضرا ذهنيا وقويا في الملعب وعرف كيف يتأهل للمباراة النهائية، مؤكدا أنه بات واجبا على اللاعبين الآن تحقيق الهدف المنشود بالتتويج بلقب البطولة.

وسيواجه المنتخب السنغالي في مباراة نصف النهائي الفائز من لقاء منتخبي تونس ومدغشقر الذي سيقام اليوم في ستاد السلام بينما تستعد نيجيريا لمواجهة الفائز من لقاء منتخبي الجزائر وكوت ديفوار.

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