صولة ينتقل للرفاع البحريني 

انتقل لاعب المنتخب الوطني محمد صولة إلى نادي الرفاع البحريني قادما من المحرق ليحسم الدولي الليبي مصيره بعد عدة عروض تحصل عليها المدة الماضية من أندية تونسية وجزائرية.

وفضل صولة الانتقال للرفاع بطل الدوري البحريني حتى يتسنى له المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

هذا وقد تألق صولة مع المحرق وتوج معه ببطولتي الدوري والكأس، إضافة إلى كأس النخبة وكان أحد ركائز الفريق مما جعل مسؤولي الرفاع يتحركون نحو اللاعب لانتدابه للفريق بعد انتهاء فترة إعارته من ناديه الأم الأهلي طرابلس نهاية شهر مايو الماضي.

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