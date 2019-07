تعرف على تشكيلة المنتخب التونسي في مباراته مع مدغشقر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم عامة والتونسية خاصة، اليوم الخميس، صوب استاد السلام بالقاهرة، الذي سيكون مسرحاً للقاء المرتقب بين منتخبي تونس ومدغشقر، في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

حيث تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن دور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا، وتضم تشكيلة المنتخب التونسي:

في حراسة المرمى: معز حسن

وفي خط الدفاع: ياسين مرياح – ديلان برون – أسامة الحدادي – جدش كشريدة

وسيضم خط الوسط: إلياس صخيري – فرجاني ساسي – غيلان الشعلالي

أما بالنسبة لخط الهجوم: وهبي الخزري – يوسف المساكني – طه يس الخنيسي.

هذا وبلغ منتخب “نسور قرطاج” دور الثمانية الكبار بصعوبة، إثر فوزه التاريخي على نظيره الغاني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف وحيد لكل منهما.

كما سيضرب الفائز في هذه المباراة موعدا في الدور قبل النهائي، مع منتخب السنغال، الذي فاز بدوره على نظيره البنيني بهدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي بمحافظة القاهرة.

