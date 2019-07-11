بوليتانو يتعرض لإصابة خلال التدريبات

تعرض جناح إنتر ميلانو الإيطالي ماتيو بوليتانو للإصابة خلال تدريبات الفريق التي انطلقت الإثنين الماضي ضمن الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

وأوضح إنتر ميلانو عبر موقعه الرسمي أن بوليتانو تعرض لإصابة على مستوى الفخذ الأيمن حيث سيتم تقييم حالته بشكل يومي في الفترة المقبلة.

وكان إنتر ميلانو قد أكمل انتقال بوليتانو بشكل دائم خلال الميركاتو الحالي بعد أن تواجد لمدة موسم كامل على سبيل الإعارة من فريق ساسولو حيث يعتبر اللاعب البالغ 25 عاماً واحداً من أهم مواهب الفريق خلال الموسم الماضي.

ويجري الفريق خلال هذه الأيام معسكره التدريبي تحضيراً للموسم الجديد بمدينة لوغانو الإيطالية بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي.

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