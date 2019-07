أصيب وزير الرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم من قبل مشجعي كرة القدم، بعد خروج منتخب بلادهم من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حالياً في مصر.

حيث قال الصحفي فريد أندير هيريرا، إن المشجعين هاجموا المسؤول في المطار لدى عودته إلى البلاد، واعتدوا عليه بالضرب ومزقوا ملابسه.

هذا وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية أمام مدغشقر بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

The post بعد خروج المنتخب من أمم أفريقيا.. مشجعو الكونغو ينهالون بالضرب على وزير الرياضة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا