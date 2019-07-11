الشلماني يؤكد مؤازرة الليبيين للمنتخب التونسي

قام رئس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني بزيارة مساندة وود لبعثة المنتخب التونسي بمقر إقامتهم في القاهرة، رافقه فيها الأمين العام للاتحاد، ومجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم تصريحا للشلماني عبر فيه عن مشاعر الود والأخوة بين الشعبين الشقيقين، وجاء على لسان الشلماني في منشور الاتحاد “جئت هنا بالطاقم الليبي للتعبير عن مؤازرتنا وتشجيعنا للبعثة التونسية، وتفاؤلنا بما حققه منتخب تونس من إنجازات، خاصةً أن الأداء يشهد نسقا تصاعديا من مباراة إلى أخرى”.

وقال الشلماني “نشعر بالاطمئنان والتفاؤل، فالأمور تسير على أحسن ما يرام والمعنويات عالية، وإن شاء الله نحتفل معا بفوز منتخبنا، فتونس وليبيا بلد واحد، والشعب الليبي يقف رجلا واحدا لمؤازرة نسور قرطاج”.

وفي الختام ذكر الشلماني: “تحياتي لزميلي رئيس الاتحاد التونسي، والإطار الإداري والطبي، وتشجيعاتي الحارة للاعبين”.

وسيلتقي المنتخب التونسي بعد ساعات من اللآن نظيره الملغاشي لخوض ربع نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019 الذي سيحتضنه ملعب السلام بالقاهرة.

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