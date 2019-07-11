الجزائر تضرب موعدًا مع نيجريا بعد عبورها لدور النصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا

القاهرة-العنوان

صعد منتخب الجزائر اليوم الخميس للدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.

وجاء صعود الجزائر بعد فوزها 4 -3 بركلات الترجيح على منتخب ساحل العاج في دور الثمانية للمسابقة على ملعب السويس الجديد.

وبهذا الفوز سيقابل منتخب الجزائر في الدور قبل النهائي للبطولة يوم الأحد القادم باستاد القاهرة مع منتخب نيجيريا، الذي تغلب على نظيره الجنوب أفريقي 2-1 أمس الأربعاء بدور الثمانية.

وبادر المنتخب الجزائري بالتسجيل عن طريق نجمه المخضرم سفيان فيغولي في الدقيقة 20، لكن منتخب ساحل العاج، استغل إضاعة مهاجم الجزائر بغداد بونجاح لركلة جزاء مطلع الشوط الثاني، وأدرك التعادل في الدقيقة 61 عن طريق نجمه جوناثان كودجيا.

وعجز المنتخبان بعد ذلك عن تغيير نتيجة التعادل خلال الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي خلصت في النهاية لمصلحة منتخب الجزائر.

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