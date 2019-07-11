نجم السنغال يقترب من بطل فرنسا

قدم باريس سان جيرمان الفرنسي عرضاً رسمياً للتعاقد مع لاعب الوسط السنغالي إدريسا جاي من إيفرتون الإنجليزي خلال الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن بطل فرنسا جدد طلبه بضم لاعب وسط إيفرتون والذي يتألق في بطولة أمم أفريقيا الحالية، حيث بدأ رسمياً المفاوضات مع الفريق الإنجليزي لنقله إلى ملعب بارك دي فرانس.

ووفقا للصحيفة الفرنسية بأن باريس سان جيرمان قدم عرضه الأول والذي وصل إلى 30 مليون يورو إلى إيفرتون حيث يرتبط اللاعب بعقد حتى صيف عام 2022 مع فريق مدينة ليفربول.

ويشارك اللاعب حالياً مع منتخب بلاده في بطولة الكان حيث قاد السنغال للتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

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